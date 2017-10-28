В Петербурге открыли мемориал жертвам катастрофы над Синаем

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Санкт-Петербург, 28 октября. На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга в субботу, 28 октября, открыли мемориал жертвам крушения самолета А321 над Синайским полуостровом. В этот день православные отмечают Дмитриевскую родительскую субботу — время для поминовения ушедших. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.

На месте захоронения останков семи неопознанных пассажиров рейса 9268, погибших 31 октября 2015 года, появился памятник — два серых крыла самолета прислонились друг к другу. На одном изображен номер рейса, на другом — день, когда самолет пропал с радаров.

Мемориал стоит больше двух миллионов рублей, которые выделили городские власти. Городские чиновники с цветами вспоминают, кто как запомнил тот момент.

«Я был в Москве, и помню, как мне позвонил министр транспорта Максим Соколов, — говорит вице-губернатор Игорь Албин родственникам. — Сказал, что мы потеряли самолет с радаров и ожидаем самого страшного. Все следующие дни мы были с вами. Нам приходилось принимать решения, но при этом раньше у нас не было такого опыта, и нам не всегда было понятно, что делать. Простите, что мы не уберегли ваших близких».

Губернатор города Георгий Полтавченко приехал к мемориалу раньше, без шума и прессы, лично положил цветы и уехал, а вместе с родственниками к памятнику пришли те чиновники, которые проживали все тяжелые дни после катастрофы рядом с людьми.

Александр Ржаненков, председатель комитета по социальной политике, буквально жил вместе с родными погибших в гостинице рядом с аэропортом «Пулково», вспоминает Валерий Гордин, член фона «9268», отец погибшего Леонида.

«В этой катастрофе сказался ленинградский генетический код: объединяться, когда нам трудно», — говорит председатель петербургского закса Вячеслав Макаров.

После терактом над Синаем, в котором погибли петербуржцы, город на Неве вздрогнул еще от одной потери в апреле 2017 года в метрополитене, и Петербург снова проявил свою человечную способность сплоченно переживать горе.

«Нас спрашивают, становится ли легче со временем. Нет, не становится, — говорит Валерий Гордин, — только острее переживаешь, что к этому времени они могли бы достичь чего-то еще, стать такими и такими…» То, что время не очень-то лечит, на Серафимовском кладбище особенно ощущается: по соседству с новым мемориалом в память о пассажирах и экипаже рейса 9268 стоит памятник «Курску», и многие после траурной церемонии подходят к нему. «17 лет, а будто вчера», — переговариваются люди.

В память о трагедии над Синаем на Серафимовском кладбище выпустили в петербургское небо 25 белых шаров с бумажными журавликами — по числу детей, погибших в авиакатастрофе.

Во вторник, 31 октября, в Петербурге пройдет панихида по погибшим в Троицком соборе, а колокола всех церквей города прозвонят 224 раза — по числу жертв. В этот же день во Всеволожске откроют памятную рощу.