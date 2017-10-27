Движение на участке набережной Фонтанки ограничат почти на месяц

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Санкт-Петербург, 27 октября. Проезд по Пантелеймоновскому мосту и набережной Фонтанки до конца ноября ограничат из-за реставрационных работ, сообщает пресс-служба ГАТИ.

По данным комитета, ограничения связаны с проведением реставрационных работ на Пантелеймоновском мосту. Движение транспорта по мосту ограничат почти на месяц: с 30 октября по 26 ноября.

Помимо этого с 31 октября по 26 ноября будет ограничено движение по четной стороне набережной реки Фонтанки на участке от Гангутской улицы до улицы Пестеля.

Как сообщала ранее «Газета.ру», по данным ГАТИ, из-за работ по ремонту дороги и тротуаров на Петроградской улице, с 30 октября по 3 ноября, с 5 ноября по 18 ноября и с 20 ноября по 25 ноября на участке Петроградской улицы от Большого Крестовского моста до Константиновского проспекта будет ограничено движение машин.