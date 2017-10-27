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Движение на участке набережной Фонтанки ограничат почти на месяц
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    Движение на участке набережной Фонтанки ограничат почти на месяц

    22:28  27 Октября 2017
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    Движение на участке набережной Фонтанки ограничат почти на месяц

    Санкт-Петербург, 27 октября. Проезд по Пантелеймоновскому мосту и набережной Фонтанки до конца ноября ограничат из-за реставрационных работ, сообщает пресс-служба ГАТИ.

    По данным комитета, ограничения связаны с проведением реставрационных работ на Пантелеймоновском мосту. Движение транспорта по мосту ограничат почти на месяц: с 30 октября по 26 ноября. 

    Помимо этого с 31 октября по 26 ноября будет ограничено движение по четной стороне набережной реки Фонтанки на участке от Гангутской улицы до улицы Пестеля.

    Движение на участке набережной Фонтанки ограничат почти на месяц

    Как сообщала ранее «Газета.ру», по данным ГАТИ, из-за работ по ремонту дороги и тротуаров на Петроградской улице, с 30 октября по 3 ноября, с 5 ноября по 18 ноября и с 20 ноября по 25 ноября на участке Петроградской улицы от Большого Крестовского моста до Константиновского проспекта будет ограничено движение машин.

    Автор: Олеся Волкова
    #петербург #дороги
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