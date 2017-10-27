Мокрый снег и туман испортят петербуржцам выходные

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Санкт-Петербург, 27 октября. Выходные в Петербурге начнутся с тумана и снега, заявили в главном управлении МЧС РФ по Северной столице.

В ведомстве констатировали, что погода в городе будет преимущественно облачной. Ночь пройдет без осадков, однако днем их не миновать.

«В конце дня местами небольшой снег, мокрый снег, — озвучили в МЧС прогноз синоптиков. — Ночью и утром местами слабый туман».

Ветер будет южный и юго-западный. Атмосферное давление будет понижаться.

На дорогах Петербурга возможна будет гололедица, подчеркивают в Северо-Западном УГМС. Спасатели напомнили, что водителям и пешеходам Северной столицы следует соблюдать правила безопасности, так как из-за плохой погоды увеличивается угроза аварий.