Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Пнувшего котенка белорусского милиционера с позором уволили из органов
Весь мир
Мокрый снег и туман испортят петербуржцам выходные
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мокрый снег и туман испортят петербуржцам выходные

    17:17  27 Октября 2017
    58

    Мокрый снег и туман испортят петербуржцам выходные

    Санкт-Петербург, 27 октября. Выходные в Петербурге начнутся с тумана и снега, заявили в главном управлении МЧС РФ по Северной столице.

    В ведомстве констатировали, что погода в городе будет преимущественно облачной. Ночь пройдет без осадков, однако днем их не миновать.

    «В конце дня местами небольшой снег, мокрый снег, — озвучили в МЧС прогноз синоптиков. — Ночью и утром местами слабый туман».

    Ветер будет южный и юго-западный. Атмосферное давление будет понижаться.

    Мокрый снег и туман испортят петербуржцам выходные

    На дорогах Петербурга возможна будет гололедица, подчеркивают в Северо-Западном УГМС. Спасатели напомнили, что водителям и пешеходам Северной столицы следует соблюдать правила безопасности, так как из-за плохой погоды увеличивается угроза аварий.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #погода #петербург #снег #туман #выходные
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Распродажа Украины: Лондон призывает Киев продать 10 млн гектаров земли

        Распродажа Украины: Лондон призывает Киев продать 10 млн гектаров земли

        17:22   27 Октября 2017
        34
        Каталония провозгласила независимость от Испании

        Каталония провозгласила независимость от Испании

        16:41   27 Октября 2017
        177
        Пушков назвал новые санкции США против РФ «политической русофобией»

        Пушков назвал новые санкции США против РФ «политической русофобией»

        15:10   27 Октября 2017
        2294
        Россия расширила список продуктового эмбарго

        Россия расширила список продуктового эмбарго

        14:03   27 Октября 2017
        954