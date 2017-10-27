Главный синоптик Петербурга рассказал, чего ожидать от предзимья

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Санкт-Петербург, 27 октября. Петербург и Ленинградская область вошли в период предзимья, заявил главный синоптик гидрометцентра Петербурга Александр Колесов на своей странице в Facebook.

По прогнозам эксперта, в ближайшее время в регион придет настоящая зима. Колесов разместил на своей странице график температур. Он отметил, что на данный момент температура в городе и области несколько холоднее нормы. Однако это не является признаком суровой зимы.

«Вот так вошли в период предзимья», — объяснил специалист.

Колесов добавил, что похолодание в городе будет временным. Скоро столбик термометра вскоре поднимется на несколько градусов: в области и Северной столице потеплеет.