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Россия
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Названа причина сбоя в движении поездов на синей ветке петербургского метро
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    Названа причина сбоя в движении поездов на синей ветке петербургского метро

    10:38  27 Октября 2017
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    Названа причина сбоя в движении поездов на синей ветке петербургского метро

    Санкт-Петербург, 27 октября. В движении поездов на синей ветке петербургского метро произошел сбой в пятницу утром, сообщили пассажиры городской подземки.

    По словам петербуржцев, сбой в движение поездов наблюдался на всей синей ветке. Диспетчер сообщил пассажирам на станции метро «Звездная» о задержке в отправке поезда. До «Парка Победы» состав добирался целых 15 минут. Вагоны не только медленно ехали, но и останавливались несколько раз в пути.

    Аналогичная проблема возникла и на севере города. Заполненные вагоны, прибывшие со станции «Парнас», не смогли забрать с собой пассажиров с платформы «Проспект Просвещения», которые остались дожидаться следующего поезда.

    Названа причина сбоя в движении поездов на синей ветке петербургского метро

    Как оказалось, сбой в движении поездов связан с техническими неполадками, передает «Политэксперт».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #петербург #метро #парнас #сбой #парк победы #синяя ветка #звездная
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