Названа причина сбоя в движении поездов на синей ветке петербургского метро

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Санкт-Петербург, 27 октября. В движении поездов на синей ветке петербургского метро произошел сбой в пятницу утром, сообщили пассажиры городской подземки.

По словам петербуржцев, сбой в движение поездов наблюдался на всей синей ветке. Диспетчер сообщил пассажирам на станции метро «Звездная» о задержке в отправке поезда. До «Парка Победы» состав добирался целых 15 минут. Вагоны не только медленно ехали, но и останавливались несколько раз в пути.

Аналогичная проблема возникла и на севере города. Заполненные вагоны, прибывшие со станции «Парнас», не смогли забрать с собой пассажиров с платформы «Проспект Просвещения», которые остались дожидаться следующего поезда.

Как оказалось, сбой в движении поездов связан с техническими неполадками, передает «Политэксперт».