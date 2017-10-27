Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Американские спецслужбы следили за Освальдом еще до убийства Кеннеди
Происшествия
Эксгибиционист в Петербурге напугал в лифте 14-летнюю школьницу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксгибиционист в Петербурге напугал в лифте 14-летнюю школьницу

    9:28  27 Октября 2017
    47

    Эксгибиционист в Петербурге напугал в лифте 14-летнюю школьницу

    Санкт-Петербург, 27 октября. В Петербурге педофил в лифте демонстрировал свои половые органы 14-летней девочке. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах города, в четверг в полицию обратилась мать девочки.

    Она рассказала, что 26 октября около 14.35 в доме по улице Будапештской вместе со школьницей в лифт зашел неизвестный мужчина. Как сообщила дочь, он разделся в лифте. Мужчина демонстрировал девочке половые органы. Девятиклассница смогла вырваться из лифта.

    Отмечается, что на вид мужчине было 30-40 лет. С места происшествия он скрылся. Полиция выясняет детали инцидента.

    Эксгибиционист в Петербурге напугал в лифте 14-летнюю школьницу

    Автор: Алия Садыкова
    #петербург #педофил #эксгибиционист #школьница
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        7:40   27 Октября 2017
        661
        Сирия: назначен новый командующий операцией в направлении Идлиба

        Сирия: назначен новый командующий операцией в направлении Идлиба

        7:29   27 Октября 2017
        406
        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        4:37   27 Октября 2017
        123
        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        2:00   27 Октября 2017
        82