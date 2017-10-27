Эксгибиционист в Петербурге напугал в лифте 14-летнюю школьницу

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Санкт-Петербург, 27 октября. В Петербурге педофил в лифте демонстрировал свои половые органы 14-летней девочке. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах города, в четверг в полицию обратилась мать девочки.

Она рассказала, что 26 октября около 14.35 в доме по улице Будапештской вместе со школьницей в лифт зашел неизвестный мужчина. Как сообщила дочь, он разделся в лифте. Мужчина демонстрировал девочке половые органы. Девятиклассница смогла вырваться из лифта.

Отмечается, что на вид мужчине было 30-40 лет. С места происшествия он скрылся. Полиция выясняет детали инцидента.