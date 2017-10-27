Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Американские спецслужбы следили за Освальдом еще до убийства Кеннеди
Происшествия
Педофил домогался 9-летней девочки в Ленобласти
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Педофил домогался 9-летней девочки в Ленобласти

    9:11  27 Октября 2017
    37

    Педофил домогался 9-летней девочки в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 27 октября. Жительница Ленобласти заявила, что незнакомый мужчина домогался ее 9-летней дочери в подъезде дома.

    Инцидент произошел 26 октября. В правоохранительные органы обратилась жительница Ленобласти и сообщила, что неизвестный мужчина азиатской внешности обнимал и целовал ее дочь 2008 года рождения. Как рассказала сама девочка, незнакомец встретил ее в подъезде и заявил, что любит ее. Когда она вошла в квартиру, мужчина последовал за ней, а затем начал приставать, сообщает источник Федерального агентства новостей.

    После третьей просьбы уйти он покинул квартиру, но через какое-то время снова начал стучать.

    В данный момент полиция устанавливает личность мужчины.

    Автор: Алексей Громов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        7:40   27 Октября 2017
        679
        Сирия: назначен новый командующий операцией в направлении Идлиба

        Сирия: назначен новый командующий операцией в направлении Идлиба

        7:29   27 Октября 2017
        413
        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        4:37   27 Октября 2017
        124
        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        2:00   27 Октября 2017
        82