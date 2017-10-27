Педофил домогался 9-летней девочки в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 27 октября. Жительница Ленобласти заявила, что незнакомый мужчина домогался ее 9-летней дочери в подъезде дома.

Инцидент произошел 26 октября. В правоохранительные органы обратилась жительница Ленобласти и сообщила, что неизвестный мужчина азиатской внешности обнимал и целовал ее дочь 2008 года рождения. Как рассказала сама девочка, незнакомец встретил ее в подъезде и заявил, что любит ее. Когда она вошла в квартиру, мужчина последовал за ней, а затем начал приставать, сообщает источник Федерального агентства новостей.

После третьей просьбы уйти он покинул квартиру, но через какое-то время снова начал стучать.

В данный момент полиция устанавливает личность мужчины.