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«Театральная» в Петербурге может стать станцией-«призраком»
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    «Театральная» в Петербурге может стать станцией-«призраком»

    8:48  27 Октября 2017
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    «Театральная» в Петербурге может стать станцией-«призраком»

    Санкт-Петербург, 27 октября. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга не исключают, что строящаяся станция метро «Театральная» может на время стать станцией-«призраком».

    Об этом глава ведомства Сергей Харлашкин рассказал в четверг в беседе с журналистами.

    Работы по сооружению следующей после «Театральной» станции «Большой проспект» идут в более быстром темпе, а это значит, что пуск нового участка Лахтинско-Правобережной линии возможен с недостроенной «Театральной». Поезда будут следовать мимо этой станции без остановки.

    В таком режиме с 1990-х годов до недавнего открытия работала станция «Адмиралтейская», которая была готова в основных конструкциях, но не имела выхода на поверхность, а отделочные работы не были завершены.

    Открытие «Театральной», и «Большого проспекта» запланировано на 2019 год, однако активные работы на «Театральной» начались только в этом году.

    Автор: Юлия Кошкина
    #петербург #метро #театральная
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