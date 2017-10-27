В Петербурге придумали игру, в которой можно управлять Россией от лица Путина

В Избранное

Санкт-Петербург, 27 октября. В Петербурге независимая команда разработчиков выпустила историческую стратегию для мобильных устройств «Империя». Как пишет «Комсомольская правда - Санкт-Петербург», игрокам предлагают стать императором Николаем II, Михаилом Горбачевым и другими. В компаниях игры «Крым Наш» и «Путин. Начало» участники могут управлять Россией от лица президента Владимира Путина.

При этом участники игры решают проблемы России в реальных исторических ситуациях от лица руководства страны.

Отмечается, что разработка игры началась еще в 2016 году.