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Здание бывшего завода «Красный треугольник» горит в Санкт-Петербурге
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    Здание бывшего завода «Красный треугольник» горит в Санкт-Петербурге

    22:27  26 Октября 2017
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    Здание бывшего завода «Красный треугольник» горит в Санкт-Петербурге

    Санкт-Петербург, 26 октября. Спасатели пытаются потушить пожар, вспыхнувший на территории бывшего завода «Красный треугольник» в Петербурге. Об этом заявили в четверг представители городского управления МЧС Российской Федерации.

    Согласно предварительной информации, площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. В результате было принято решение увеличить количество пожарных до 65 человек.

    Как сообщают очевидицы, на место происшествия также прибыли машины скорой помощи. Причины пожара пока установлены не были.

    Напомним, ранее стало известно о том, что ликвидацией пожара на территории частных домов в Самаре занимались 85 человек.

    Автор: Алексей Громов
    #петербург
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