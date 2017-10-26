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Общество
МЧС объявило в Петербурге штормовое предупреждение на 27 октября
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    МЧС объявило в Петербурге штормовое предупреждение на 27 октября

    16:49  26 Октября 2017
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    МЧС объявило в Петербурге штормовое предупреждение на 27 октября

    Санкт-Петербург, 26 октября. Спасательное ведомство Петербурга предупредило горожан о гололедице на дорогах, которая ожидается 27 октября. Также ГУ МЧС объявило штормовое предупреждение. 

    В ночь на 27 октября в северной столице России пройдет слабый мокрый снег, что приведет к гололедице на дорогах. Температура воздуха будет варьироваться в пределах от ноля до -2. Днем в пятницу ожидается облачность, столбики термометров покажут до +2 градусов. В связи с усилением ветра до 11 метров в секунду, спасательное ведомство объявило штормовое предупреждение. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #шторм #петербург
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