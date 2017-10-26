Стало известно, когда Тучков мост в Петербурге полностью откроют для движения

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Санкт-Петербург, 26 октября. Движение транспорта по Тучкову мосту в Петербурге полностью откроется 18 ноября. Об этом рассказали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Отметим, ремонт переправы между Петроградской стороной и Васильевским островом планировали завершить до конца ноября — теперь стало известно, что мост откроют для движения раньше намеченного срока, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

Напомним, работы по капитальной реконструкции Тучкова моста начались летом 2016 года, их стоимость составляет 2,4 миллиарда рублей. Частичное закрытие переправы значительно осложнило и без того напряженную транспортную ситуацию в центре Петербурга.

Тучков мост — один из четырех мостов, связывающих Васильевский остров с центральными районами Петербурга. Последний раз его капитально ремонтировали в 1998 году.