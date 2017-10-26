Юный хоккеист рассказал, как спасал пассажиров метро во время теракта в Петербурге

В Избранное

Санкт-Петербург, 26 октября. Семнадцатилетний игрок молодежного хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург» Владимир Михайлаки — один из героев спортивных информационных лент сегодня. Спустя семь месяцев после трагедии в петербургском метрополитене стало известно, что в первые минуты после взрыва в подземке он оказывал помощь в эвакуации раненых, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Он находился в соседнем вагоне и, как только выскочил на перрон, помог разблокировать двери и выводил и выносил пострадавших.

«Я ехал на тренировку, когда прогремел взрыв, я бросился к вагону. Я вроде ничего особенного не сделал. Помог двум или трем людям. А дальше понял, что стал уже мешаться, и пошел на выход. Честно говоря, я лишь вечером осознал, что произошло. Это, конечно, страшно. Мне кажется, что на моем месте так поступил бы каждый», — считает игрок ХК «Динамо Санкт-Петербург» Владимир Михайлаки.

Сегодня руководство петербургского УМВД вручило герою официальное приглашение в Москву, в Совет Федерации, на встречу с председателем верхней палаты Валентиной Матвиенко, которая уже несколько лет патронирует гражданско-патриотическую программу «Дети-Герои». И каждую осень встречается с теми, кто в неполные 18 совершил мужественный поступок. Удивительно, но об этом подвиге юного хоккеиста стало известно лишь несколько дней назад, когда руководство петербургской полиции направило в хоккейный клуб официальное приглашение в Москву. В клубе сильно удивились. Еще больше удивились в семье Владимира. Родители не знали не только о подвиге, но и вообще что их сын в тот роковой день ехал в метро.

«Мы вообще не знали, что Володя совершил такой поступок. А это поступок действительно мужской. Сегодня мы перенесли даже начало тренировки, и вся команда пришла на церемонию. Пусть все знают и видят, что и в 17 лет можно делать мужские поступки», — заявил генеральный директор хоккейного клуба Сергей Черкас.

ФАН напоминает, что взрыв, произошедший на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метрополитена, совершил террорист-смертник. В результате трагедии пострадали 103 человека. 16 из них погибли, в том числе и исполнитель теракта.