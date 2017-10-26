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Спорт
Петербург может принять матч открытия Евро-2020
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    Петербург может принять матч открытия Евро-2020

    13:59  26 Октября 2017
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    Петербург может принять матч открытия Евро-2020

    Санкт-Петербург, 26 октября. Российский футбольный союз подал заявку на проведение матча открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года на стадионе на Крестовском острове. Об этом рассказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

    «Мы подали заявку и предложили Петербург. Мы гoтoвы создать все условия. Болельщики Петербурга это заслужили. Стадиoн фантастический, его дoлгo критиковали, нo сейчас oн один из лучших в мире», — приводит слова Мутко «Р-Спорт».

    Мутко также признал, что шансы Петербурга принять решающий поединок турнира не очень высоки, ведь в городе недавно провели финал Кубка конфедераций, а ближайшим летом на стадионе на Крестовском острове также пройдут матчи чемпионата мира по футболу. 

    Напомним, в 2014 году УЕФА утвердил список из 13 европейских городов, которые примут матчи главного футбольного турнира континента. Компанию единственному российскому городу Петербургу в списке составили Баку, Бухарест, Будапешт, Мюнхен, Брюссель, Амстердам, Копенгаген, Рим, Бильбао, Дублин, Лондон и Глазго. 

    Отметим, чемпионат Европы впервые будет иметь такую обширную географию по случаю 60-летия с момента проведения первого такого турнира.

    Автор: Федор Веснин
    #петербург #стадион санкт-петербург арена #евро-2020
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