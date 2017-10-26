Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Система бесплатных пересадок между трамваями и троллейбусами появится в Перми
Россия
Ряды Юнармии пополнили школьники из Санкт-Петербурга
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ряды Юнармии пополнили школьники из Санкт-Петербурга

    13:33  26 Октября 2017
    59

    Ряды Юнармии пополнили школьники из Санкт-Петербурга

    Санкт-Петербург, 26 октября. Торжественная церемония посвящения учеников средней школы №16 Василеостровского района состоялась в здании Военной академии материально-технического обеспечения.

    В этом году к присяге на верность движению Юнармия приведено 13 школьников из Санкт-Петербурга. Отмечается, что за два набора движение пополнил 31 ученик.

    Ребята рассказывают, что после школы твердо намерены связать свою судьбу с Вооруженными силами России. После принятия присяги юнармейцы получили отличительные значки, завершилась церемония исполнением гимна Юнармии.

    Юных патриотов поздравили родители, ветераны, командование Военной академии, а также представители администрации Василеостровского района и председатель Совета героев Санкт-Петербурга и Ленобласти Герой России генерал-майор Фоменко.

    Автор: Алексей Громов
    #санкт-петербург #юнармия #присяга #посвящение
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        13:47   26 Октября 2017
        88
        Мэр Самары ушел в отставку

        Мэр Самары ушел в отставку

        12:10   26 Октября 2017
        101
        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        9:06   26 Октября 2017
        4440
        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        3:36   26 Октября 2017
        246