Ряды Юнармии пополнили школьники из Санкт-Петербурга

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Санкт-Петербург, 26 октября. Торжественная церемония посвящения учеников средней школы №16 Василеостровского района состоялась в здании Военной академии материально-технического обеспечения.

В этом году к присяге на верность движению Юнармия приведено 13 школьников из Санкт-Петербурга. Отмечается, что за два набора движение пополнил 31 ученик.

Ребята рассказывают, что после школы твердо намерены связать свою судьбу с Вооруженными силами России. После принятия присяги юнармейцы получили отличительные значки, завершилась церемония исполнением гимна Юнармии.

Юных патриотов поздравили родители, ветераны, командование Военной академии, а также представители администрации Василеостровского района и председатель Совета героев Санкт-Петербурга и Ленобласти Герой России генерал-майор Фоменко.