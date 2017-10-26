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Власти Петербурга оценили степень готовности строящихся станций метро
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    Власти Петербурга оценили степень готовности строящихся станций метро

    12:49  26 Октября 2017
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    Власти Петербурга оценили степень готовности строящихся станций метро

    Санкт-Петербург, 26 октября. Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин сообщил, что Фрунзенский радиус готов на 90%.

    Он отметил, что к 1 сентября из выделенного бюджета было освоено 13,5 из 24 млрд рублей. По его словам, Красносельско-Калининская («Путиловская» — «Юго-Западная») линия готова на 3%, Лахтинско-Правобережная («Спасская» — «Театральная» — «Большой проспект») — на 17,7% продолжение Невско-Василеостровской линии до «Беговой» готово на 63%.

    Отметим, в конце июля сообщалось, что Фрунзенский радиус готов на 87%.

    Напомним, ранее сообщалось, что ГУП «Петербургский метрополитен» завершает подключение сети беспроводного доступа Wi-Fi на всех станциях метро Петербурга.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #петербург #метро
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