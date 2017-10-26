За неоплату парковки в Петербурге начнут штрафовать с 1 ноября‍

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Санкт-Петербург, 26 октября. Водителей, не оплативших стоянку на платной парковочной зоне в Центральном районе Петербурга, начнут штрафовать с 1 ноября.

Штрафы обещают выписать всем, кто оставлял автомобиль, но не платил за парковку с начала осени, сообщил на заседании коллегии комитета по развитию транспортной инфраструктуры председатель ведомства Сергей Харлашкин.

По его словам, с запуска пилотной зоны платных парковок петербуржцы задолжали порядка 1,3 млрд рублей.

С начала 2018 года тарифы на платную парковку в центре Петербурга планируют увеличить.