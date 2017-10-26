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Зимний дворец в Петербурге «перекрасили» в красный цвет в честь столетия революции
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    Зимний дворец в Петербурге «перекрасили» в красный цвет в честь столетия революции

    11:30  26 Октября 2017
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    Зимний дворец в Петербурге «перекрасили» в красный цвет в честь столетия революции

    Санкт-Петербург, 26 октября. К 100-летию революции 2017 года Зимний дворец в Петербурге «перекрасили» в красный цвет.

    Накануне вечером, 25 октября, в Эрмитаже открылась историческая выставка, которая была посвященная 100-летию Великой Октябрьской революции. В этот день с помощью прожекторов Зимнему дворцу вернули красный цвет, в который он был окрашен в 1917 году.

     

    #спб #революция #столетназад #эрмитаж #зимнийдворец

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    На Дворцовой площади перед Эрмитажем звучала классическая музыка Римского-Корсакова, Прокофьева, Моцарта, Бетховена. Также гости выставки услышали стихотворения Блока, Гиппиус и Ахматовой, фрагменты музыки из балета «Щелкунчик» и оперы «Борис Годунов».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #петербург #эрмитаж #юбилей #1917 #революция #зимний дворец #красный цвет
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