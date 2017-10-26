Зимний дворец в Петербурге «перекрасили» в красный цвет в честь столетия революции

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Санкт-Петербург, 26 октября. К 100-летию революции 2017 года Зимний дворец в Петербурге «перекрасили» в красный цвет.

Накануне вечером, 25 октября, в Эрмитаже открылась историческая выставка, которая была посвященная 100-летию Великой Октябрьской революции. В этот день с помощью прожекторов Зимнему дворцу вернули красный цвет, в который он был окрашен в 1917 году.

#спб #революция #столетназад #эрмитаж #зимнийдворец A post shared by Grigory Gurinsky (@goodwin45) on Oct 25, 2017 at 8:28am PDT

На Дворцовой площади перед Эрмитажем звучала классическая музыка Римского-Корсакова, Прокофьева, Моцарта, Бетховена. Также гости выставки услышали стихотворения Блока, Гиппиус и Ахматовой, фрагменты музыки из балета «Щелкунчик» и оперы «Борис Годунов».