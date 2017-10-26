Вандалы атаковали памятник Довлатову в Петербурге

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Санкт-Петербург, 26 октября. Вандалы измазали краской памятник писателю Сергею Довлатову в Петербурге, сообщили поклонники его творчества в социальных сетях.

В группе, посвященной Довлатову, «ВКонтакте» сообщили о нападении вандалов на памятник писателю, который был установлен на улице Рубинштейна, около дома номер 23, где знаменитый петербуржец прожил около 30 лет.

«Уже несколько дней, как испоганили наш любимый, мой любимый памятник нашему Довлатову», — цитирует «Комсомольская правда — Санкт-Петербург» Галину Сокольникову.

Как сообщают очевидцы, хулиганы закрасили глаза бронзовому писателю краской, а также чем-то облили его тело.

В сентябре этого года режиссер Алексей Герман планировал завершить работу над художественным биографическим фильмом о писателе Сергее Довлатове.