Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
На Урале проверят участкового, допросившего покойника
Общество
Девять парков и пригородов Петербурга возьмут под особую охрану
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Девять парков и пригородов Петербурга возьмут под особую охрану

    10:37  26 Октября 2017
    54

    Девять парков и пригородов Петербурга возьмут под особую охрану

    Санкт-Петербург, 26 октября. Девять пригородов и парков Санкт-Петербурга возьмут под особую охрану. С таким предложением выступил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

    По словам Полтавченко, необходимо взять под особую охрану Таховский мыс, лесопарк Гагарка и Пухтолову гору, береговой уступ «Серово»; Баболовский парк, расположенный в Пушкине, Юнтоловский лесопарк в Приморском районе, а также Левашовский лес.

    Девять парков и пригородов Петербурга возьмут под особую охрану

    Губернатор пояснил, что на этих объектах должны быть прекращены любая хозяйственная деятельность, а также выдача земельных участков. В общем счете, экологическая экспертиза будет проведена на территории площадью около девяти тысяч гектар, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #петербург #полтавченко #охрана #парки #пригороды
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        9:06   26 Октября 2017
        4065
        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        3:36   26 Октября 2017
        201
        МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

        МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

        22:37   25 Октября 2017
        3135
        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        19:46   25 Октября 2017
        1235