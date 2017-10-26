Девять парков и пригородов Петербурга возьмут под особую охрану

В Избранное

Санкт-Петербург, 26 октября. Девять пригородов и парков Санкт-Петербурга возьмут под особую охрану. С таким предложением выступил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

По словам Полтавченко, необходимо взять под особую охрану Таховский мыс, лесопарк Гагарка и Пухтолову гору, береговой уступ «Серово»; Баболовский парк, расположенный в Пушкине, Юнтоловский лесопарк в Приморском районе, а также Левашовский лес.

Губернатор пояснил, что на этих объектах должны быть прекращены любая хозяйственная деятельность, а также выдача земельных участков. В общем счете, экологическая экспертиза будет проведена на территории площадью около девяти тысяч гектар, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».