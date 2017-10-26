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Происшествия
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Происшествия
Иномарка протаранила столб и чуть не улетела в реку в Петербурге
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    Иномарка протаранила столб и чуть не улетела в реку в Петербурге

    10:18  26 Октября 2017
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    Иномарка протаранила столб и чуть не улетела в реку в Петербурге

    Санкт-Петербург, 26 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки произошло в минувшую среду на Выборгской стороне в Петербурге. 

    По словам очевидцев, на Выборгской набережной неподалеку от Кантемировского моста водитель легкового автомобиля протаранил столб и вылетел на тротуар.

    В настоящее время марка автомобиля не уточняется, но, по словам очевидцев, речь идет об иномарке. Согласно имеющимся данным, машина протаранил столб и едва не улетела в Большую Невку.

    Иномарка протаранила столб и чуть не улетела в реку в Петербурге

    В момент происшествия в салоне автомобиля находились молодой человек и девушка. 

    Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности случившегося. 

    Автор: Дана Балан
    #дтп #петербург #автомобиль #иномарка #кантемировский мост
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