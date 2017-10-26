Иномарка протаранила столб и чуть не улетела в реку в Петербурге
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Санкт-Петербург, 26 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки произошло в минувшую среду на Выборгской стороне в Петербурге.
По словам очевидцев, на Выборгской набережной неподалеку от Кантемировского моста водитель легкового автомобиля протаранил столб и вылетел на тротуар.
В настоящее время марка автомобиля не уточняется, но, по словам очевидцев, речь идет об иномарке. Согласно имеющимся данным, машина протаранил столб и едва не улетела в Большую Невку.
В момент происшествия в салоне автомобиля находились молодой человек и девушка.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности случившегося.