Иномарка протаранила столб и чуть не улетела в реку в Петербурге

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Санкт-Петербург, 26 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки произошло в минувшую среду на Выборгской стороне в Петербурге.

По словам очевидцев, на Выборгской набережной неподалеку от Кантемировского моста водитель легкового автомобиля протаранил столб и вылетел на тротуар.

В настоящее время марка автомобиля не уточняется, но, по словам очевидцев, речь идет об иномарке. Согласно имеющимся данным, машина протаранил столб и едва не улетела в Большую Невку.

В момент происшествия в салоне автомобиля находились молодой человек и девушка.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности случившегося.