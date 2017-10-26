Грабитель застрелил случайного свидетеля преступления в Петербурге

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Санкт-Петербург, 26 октября. Грабитель-домушник в Петербурге убил случайного свидетеля преступления в Петербурге.

Убийство произошло в понедельник, 25 октября, в деревне Рыбацкое, которая находится на самой окраине города. Случайный свидетель, гражданин Белоруссии, заметил, как мужчина совершает кражу из частного дома в садоводстве на берегу реки Охта, и попытался ему помешать.

В ответ вор выстрелил в белоруса из травматического пистолета, сообщает ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Мужчина получил пулевое ранение в висок и умер на месте.

«Пострадавший от полученного ранения в голову скончался на месте происшествия, а злоумышленник скрылся на своей машине Toyota Land Cruiser», — сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Позже вор и убийца был задержан по горячим следам на Суворовском проспекте в Петербурге. Возбуждено уголовное дело по статье за убийство.