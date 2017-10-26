Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: боевики ССА создают новый альянс «Львы Голан» в Эль-Кунейтре
Происшествия
Грабитель застрелил случайного свидетеля преступления в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Грабитель застрелил случайного свидетеля преступления в Петербурге

    10:28  26 Октября 2017  /обновлено: 10:47  26 Октября 2017
    49

    ПрГрабитель застрелил случайного свидетеля преступления в Петербурге

    Санкт-Петербург, 26 октября. Грабитель-домушник в Петербурге убил случайного свидетеля преступления в Петербурге. 

    Убийство произошло в понедельник, 25 октября, в деревне Рыбацкое, которая находится на самой окраине города. Случайный свидетель, гражданин Белоруссии, заметил, как мужчина совершает кражу из частного дома в садоводстве на берегу реки Охта, и попытался ему помешать.

    В ответ вор выстрелил в белоруса из травматического пистолета, сообщает ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Мужчина получил пулевое ранение в висок и умер на месте.

    «Пострадавший от полученного ранения в голову скончался на месте происшествия, а злоумышленник скрылся на своей машине Toyota Land Cruiser», — сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

    ПрГрабитель застрелил случайного свидетеля преступления в Петербурге

    Позже вор и убийца был задержан по горячим следам на Суворовском проспекте в Петербурге. Возбуждено уголовное дело по статье за убийство.

     

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        9:06   26 Октября 2017
        4065
        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        3:36   26 Октября 2017
        201
        МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

        МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

        22:37   25 Октября 2017
        3135
        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        19:46   25 Октября 2017
        1235