Бездомный петербуржец уснул в машине с непотушенной сигаретой и сгорел

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Санкт-Петербург, 26 октября. В среду бездомный житель Петербурга загорелся в собственном автомобиле, уснув с непотушенной сигаретой. Мужчина выжил, находится в реанимации.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, пострадавшего увезла скорая с проспекта Шаумяна.

Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, и спал так крепко, что его не сразу разбудил даже пожар в машине. Из-за возгорания бездомный мужчина, живший в своем автомобиле, получил тяжелейшие ожоги кистей, нижних конечностей, живота, мошонки и части бедер. Пострадавший получил ожоги 1 — 3А степени 28% тела, и ожоги 3Б степени 39% тела.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в шоковую реанимацию.