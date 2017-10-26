Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
На Урале проверят участкового, допросившего покойника
Происшествия
Бездомный петербуржец уснул в машине с непотушенной сигаретой и сгорел
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Бездомный петербуржец уснул в машине с непотушенной сигаретой и сгорел

    9:34  26 Октября 2017
    53

    Бездомный петербуржец уснул в машине с непотушенной сигаретой и сгорел

    Санкт-Петербург, 26 октября. В среду бездомный житель Петербурга загорелся в собственном автомобиле, уснув с непотушенной сигаретой. Мужчина выжил, находится в реанимации.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, пострадавшего увезла скорая с проспекта Шаумяна.

    Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, и спал так крепко, что его не сразу разбудил даже пожар в машине. Из-за возгорания бездомный мужчина, живший в своем автомобиле, получил тяжелейшие ожоги кистей, нижних конечностей, живота, мошонки и части бедер. Пострадавший получил ожоги 1 — 3А степени 28% тела, и ожоги 3Б степени 39% тела.

    Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в шоковую реанимацию.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        9:06   26 Октября 2017
        4065
        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        3:36   26 Октября 2017
        201
        МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

        МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

        22:37   25 Октября 2017
        3135
        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        19:46   25 Октября 2017
        1235