Бездомный петербуржец уснул в машине с непотушенной сигаретой и сгорел
В Избранное
Санкт-Петербург, 26 октября. В среду бездомный житель Петербурга загорелся в собственном автомобиле, уснув с непотушенной сигаретой. Мужчина выжил, находится в реанимации.
Как стало известно Федеральному агентству новостей, пострадавшего увезла скорая с проспекта Шаумяна.
Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, и спал так крепко, что его не сразу разбудил даже пожар в машине. Из-за возгорания бездомный мужчина, живший в своем автомобиле, получил тяжелейшие ожоги кистей, нижних конечностей, живота, мошонки и части бедер. Пострадавший получил ожоги 1 — 3А степени 28% тела, и ожоги 3Б степени 39% тела.
Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в шоковую реанимацию.