Таксист выжил после того, как пассажиры прострелили ему голову навылет в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 26 октября. Водитель такси выжил после того, как двое пассажиров прострелили ему голову навылет в Ленинградской области, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах региона.

Инцидент произошел около населенного пункта Ропша. Таксист приехал на вызов, где его ждали двое молодых людей. По дороге он услышал хлопок со спины, а затем почувствовал боль в голове. Водитель выбежал из машины и направился в сторону садоводства, где охранник вызвал ему скорую помощь.

Таксиста удалось спасти. Врачи диагностировали у него в голове сквозное отверстие, вероятно, от пули.

Врачам мужчина рассказал, что ему угрожали, а также забрали телефон, деньги и автомобиль. Однако позже правоохранительным органам он сообщил, что ему никто не угрожал, и личные вещи у него не забирали. По словам таксиста, пассажиры были пьяны и могли выстрелить в него случайно.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.