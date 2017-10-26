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Таксист выжил после того, как пассажиры прострелили ему голову навылет в Ленобласти
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    Таксист выжил после того, как пассажиры прострелили ему голову навылет в Ленобласти

    9:24  26 Октября 2017
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    Таксист выжил после того, как пассажиры прострелили ему голову навылет в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 26 октября. Водитель такси выжил после того, как двое пассажиров прострелили ему голову навылет в Ленинградской области, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах региона.

    Инцидент произошел около населенного пункта Ропша. Таксист приехал на вызов, где его ждали двое молодых людей. По дороге он услышал хлопок со спины, а затем почувствовал боль в голове. Водитель выбежал из машины и направился в сторону садоводства, где охранник вызвал ему скорую помощь.

    Таксиста удалось спасти. Врачи диагностировали у него в голове сквозное отверстие, вероятно, от пули.

    Врачам мужчина рассказал, что ему угрожали, а также забрали телефон, деньги и автомобиль. Однако позже правоохранительным органам он сообщил, что ему никто не угрожал, и личные вещи у него не забирали. По словам таксиста, пассажиры были пьяны и могли выстрелить в него случайно.

    Таксист выжил после того, как пассажиры прострелили ему голову навылет в Ленобласти

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #ленобласть #ропша #такси #выстрел
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