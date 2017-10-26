Гражданин Узбекистана зарезал соотечественника в Петербурге

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Санкт-Петербург, 26 октября. Гражданин Узбекистана в результате конфликта зарезал соотечественника на улице в Петербурге.

Напомним, 22 октября гражданин Узбекистана 1973 года рождения был госпитализирован в медицинское учреждение с ранениями грудной клетки. Врачи боролись за его жизнь, но от серьезных травм мужчина скончался.

По информации Федерального агентства новостей, сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Узбекистана 1989 года рождения, который сознался в том, что 22 октября возле дома, расположенного по Московскому проспекту, в ходе внезапно возникшей ссоры ножом ударил соотечественника.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».