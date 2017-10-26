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Гражданин Узбекистана зарезал соотечественника в Петербурге
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    Гражданин Узбекистана зарезал соотечественника в Петербурге

    9:00  26 Октября 2017
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    Гражданин Узбекистана зарезал соотечественника в Петербурге

    Санкт-Петербург, 26 октября. Гражданин Узбекистана в результате конфликта зарезал соотечественника на улице в Петербурге.

    Напомним, 22 октября гражданин Узбекистана 1973 года рождения был госпитализирован в медицинское учреждение с ранениями грудной клетки. Врачи боролись за его жизнь, но от серьезных травм мужчина скончался.

    Гражданин Узбекистана зарезал соотечественника в Петербурге

    По информации Федерального агентства новостей, сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Узбекистана 1989 года рождения, который сознался в том, что 22 октября возле дома, расположенного по Московскому проспекту, в ходе внезапно возникшей ссоры ножом ударил соотечественника.

    В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 

    Автор: Дана Балан
    #убийство #нож #петербург
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