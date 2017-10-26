Трибуну стадиона «Санкт-Петербург» переименуют в честь авиакомпании «Россия»

В Избранное

Санкт-Петербург, 26 октября. Одну из трибун домашнего стадиона «Зенита» отдадут под спонсорское название авиакомпании «Россия». Об этом со ссылкой на источник сообщают «Известия».

По данным издания, до конца октября клуб официально объявит о соглашении по брендированию одной из трибун стадиона «Санкт-Петербург» с авиакомпанией «Россия». Трибуна получит название «Сектор R» или «Сектор Rossiya», которое будет фигурировать в билетах на расположенные в пределах сектора места и путеводителях по стадиону. Также возможно размещение логотипа авиакомпании на внешней стороне конструкции арены.

В «России» подтвердили изданию планы по брендированию трибуны, пояснив, что все работы должны быть завершены в течение нескольких месяцев. В авиакомпании надеются, что новшество повысит узнаваемость бренда.