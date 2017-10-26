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Легендарный броневик «Враг Капитала» занял свое законное место возле Зимнего дворца
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    Легендарный броневик «Враг Капитала» занял свое законное место возле Зимнего дворца

    2:55  26 Октября 2017
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    Легендарный броневик «Враг Капитала» занял свое законное место возле Зимнего дворца

    Броневик «Враг Капитала» переехал из Музея Артиллерии в Государственный Эрмитаж на выставку «Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь». Бронемашину разместили в Большом дворе Зимнего дворца. За процессом установки наблюдал корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Враг капитала» был собран в 1919 году. Однако это точная копия машины, с которой Ленин выступил перед рабочими и солдатами у Финляндского вокзала в апреле 1917-го, когда вернулся в Россию из Европы. Именно так выглядел броневик, с которого прозвучал сильнейший призыв «Да здравствует социалистическая революция!»

    Легендарный броневик «Враг Капитала» занял свое законное место возле Зимнего дворца

    Очевидно, что сам броневик путь от Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи до Зимнего дворца проделать не мог. Для его перевозки и установки потребовалась спецтехника.

    Вход во двор Зимнего дворца был доступен только представителям прессы. Когда экспонат наконец доставили на крупногабаритной машине с краном для перевозок, все присутствующие дружно ахнули и схватились за фотоаппараты: историческая легенда требовала предельного уважения, а значит, и наилучшего ракурса здесь и сейчас.

    Легендарный броневик «Враг Капитала» занял свое законное место возле Зимнего дворца

    Тем временем «Врага» обхватили специальными лентами и, в свою очередь, нацепили их на крюк. Пока фотографы, то толкаясь для лучшего кадра, то переминаясь с ноги на ногу от осеннего холода, соображали, как красиво снять «картинку», рабочие Эрмитажа установили броневик и закрепили его. Так «Враг капитала» занял свое законное место в экспозиции.

    Государственный Эрмитаж решил обойтись в этот день без официальных речей, поэтому первыми в лицо «Врага» взглянули только фотографы. Однако реакция россиян не заставила себя долго ждать.

    Легендарный броневик «Враг Капитала» занял свое законное место возле Зимнего дворца

    В социальной сети Эрмитажа в Инстаграме пользователи моментально отреагировали на исторический экспонат. Люди начали оставлять радостные смайлики и аплодисменты. Так, пользователь под ником panidanzaaa написал: «Дааа! Вот она какая – наша история! Тот самый броневик! Невероятно».

    К столетию со дня Великой Октябрьской социалистической революции Государственный Эрмитаж подготовил масштабный проект под общим названием «Штурм Зимнего». Для выставки «Зимний дворец и Эрмитаж. 1917. История создавалась здесь», которая задумана как центральное событие проекта, во дворе главного музея Петербурга также установлены пушки, бывшие здесь в октябре 1917 года. «Враг капитала» же простоит у Зимнего до 4 февраля 2018 года.

    Автор: Ангелина Кожинская
    #петербург
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