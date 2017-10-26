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Письмо Ксении Собчак от отца спрятано на шпиле Петропавловской крепости
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    Письмо Ксении Собчак от отца спрятано на шпиле Петропавловской крепости

    1:00  26 Октября 2017
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    Письмо Ксении Собчак от отца спрятано на шпиле Петропавловской крепости

    Санкт-Петербург, 26 октября. Под ангелом на шпиле Петропавловской крепости в Петербурге спрятана позолоченная капсула с письмом первого мэра Северной столицы Анатолия Собчака дочери Ксении. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал заслуженный летчик России Вадим Базыкин.

    Базыкин в 1995 году поднимал вертолетом отреставрированного ангела к вершине шпиля. По его словам, «интрига очень долгая», поскольку капсулу достанут лишь в 2045 году. Летчик уточнил, что в письме для Ксении Собчак записаны стихи. 

    «И поверьте мне, стихи сильные», — добавил Базыкин.

    Напомним, 18 октября телеведущая объявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. При этом она заявила, что станет кандидатом «против всех», сообщал «Телеканал 360».

    Автор: Олеся Волкова
    #петербург #собчак
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