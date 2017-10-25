Стены Эрмитажа окрасились в красный в честь 100-летия Октябрьской революции

В Избранное

Санкт-Петербург, 25 октября. Масштабная выставка, посвященная вековому юбилею Октябрьской революции, открылась в парадных залах Государственного Эрмитажа. Экспозиция под названием «Зимний дворец и Эрмитаж. 1917. История создавалась здесь» будет открыта до 2 февраля. Вечером накануне открытия выставки стены музея подсветили красным светом.

Памятные вещи, представленные на выставке, помогут посетителям представить, как жил и менялся Зимний дворец в 1917 году. В частности, можно будет ознакомится с предметами, принадлежавшими царской семье, сувенирами фирмы Фаберже и многочисленными фотографиями революционного времени.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на торжественном открытии выставки подчеркнул, что стены музея помнят русскую историю.

«Дворец и Эрмитаж были в центре всего, они стояли, следили, и в них решалась судьба, которая постигла Россию или была дарована ей»,— цитирует Пиотровского «Комсомольская правда – в Санкт-Петербурге».

Как рассказал директор музея, в ночь на 26 октября в Эрмитаже заведут часы, остановленные 100 лет назад. Остановка стрелок стала знаком начала революции, в ночь на 26 октября 1917 года. Но, не смотря на столетний простой часы должны заработать.

По случаю 100-летия революции Зимний дворец вечером 25 октября подсветили красным светом — именно так выглядели стены на момент Октябрьского переворота 1917 года.