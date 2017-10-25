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Общество
Петербургский депутат попросил внести «шаверму» в словари
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    Петербургский депутат попросил внести «шаверму» в словари

    19:11  25 Октября 2017
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    Петербургский депутат попросил внести «шаверму» в словари

    Санкт-Петербург, 25 октября. Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев направил обращение о включении в современные словари термина «шаверма». Институт русского языка имени Виноградова рассмотрит это предложение.

    Парламентарий обратил внимание на тот факт, что слово «шаурма» присутствует в новейших академических словарях, в то время как слова «шаверма», распространенное в Петербурге, не считается литературным.

    «Это слово — наречие жителей Петербурга. После того, как «шаверма» будет закреплена в качестве литературной формы, которая имеет исконно петербургские корни, мы сможем использовать термин в документах», — цитируют «Невские новости» слова Цивилева.

    Соответствующее предложение возникло после интервью губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, который пообещал снести все ларьки с «шаурмой», расположенные неподалеку от станций метро.

    Автор: Алексей Громов
    #петербург #шаверма
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