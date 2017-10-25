Петербургский депутат попросил внести «шаверму» в словари

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Санкт-Петербург, 25 октября. Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев направил обращение о включении в современные словари термина «шаверма». Институт русского языка имени Виноградова рассмотрит это предложение.

Парламентарий обратил внимание на тот факт, что слово «шаурма» присутствует в новейших академических словарях, в то время как слова «шаверма», распространенное в Петербурге, не считается литературным.

«Это слово — наречие жителей Петербурга. После того, как «шаверма» будет закреплена в качестве литературной формы, которая имеет исконно петербургские корни, мы сможем использовать термин в документах», — цитируют «Невские новости» слова Цивилева.

Соответствующее предложение возникло после интервью губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, который пообещал снести все ларьки с «шаурмой», расположенные неподалеку от станций метро.