Суд в Петербурге отправил в колонию изготовителей бомбы, взорвавшейся в руках подростка

В Избранное

Санкт-Петербург, 25 октября. Василеостровский районный суд отправил в колонию изготовителей бомбы, которая взорвалась в руках подростка у библиотеки, передают источники Федерального агентства новостей.

В Петербурге суд вынес обвинительный приговоров в отношении Дмитрия Д. и Василия К., которые изготовили бомбу. Взрывное устройство сдетанировало в руках 15-летнего подростка у библиотеки имени Чернышевского на Васильевском острове. Пострадавшему оторвало кисть руки.

Дело слушалось в особом порядке. Оба фигуранта отправлены в колонию общего режима на 1 год и 8 месяцев, а также их деятельность ограничена на 2 года. Дмитрию Д. также назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

Как сообщали следователи, юноша решил подобрать подозрительный пакет у библиотеки. Сумка взорвалась у него в ладонях.

В эту субботу, 21 октября, правоохранительные органы в Екатеринбурге из-за звонка о минировании проверяли городскую администрацию и ряд других зданий, расположенных в центре города, передает Ura.Ru.