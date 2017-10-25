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Суд в Петербурге отправил в колонию изготовителей бомбы, взорвавшейся в руках подростка
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    Суд в Петербурге отправил в колонию изготовителей бомбы, взорвавшейся в руках подростка

    15:02  25 Октября 2017
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    Суд в Петербурге отправил в колонию изготовителей бомбы, взорвавшейся в руках подростка

    Санкт-Петербург, 25 октября. Василеостровский районный суд отправил в колонию изготовителей бомбы, которая взорвалась в руках подростка у библиотеки, передают источники Федерального агентства новостей.

    В Петербурге суд вынес обвинительный приговоров в отношении Дмитрия Д. и Василия К., которые изготовили бомбу. Взрывное устройство сдетанировало в руках 15-летнего подростка у библиотеки имени Чернышевского на Васильевском острове. Пострадавшему оторвало кисть руки.

    Дело слушалось в особом порядке. Оба фигуранта отправлены в колонию общего режима на 1 год и 8 месяцев, а также их деятельность ограничена на 2 года. Дмитрию Д. также назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

    Как сообщали следователи, юноша решил подобрать подозрительный пакет у библиотеки. Сумка взорвалась у него в ладонях.

    Суд в Петербурге отправил в колонию изготовителей бомбы, взорвавшейся в руках подростка

    В эту субботу, 21 октября, правоохранительные органы в Екатеринбурге из-за звонка о минировании проверяли городскую администрацию и ряд других зданий, расположенных в центре города, передает Ura.Ru.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #суд #петербург #подросток #бомба
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