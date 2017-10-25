Обыск проходит в комитете по здравоохранению Петербурга

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Санкт-Петербург, 25 октября. Сотрудники экономической полиции проводят обыск в петербургском комитете по здравоохранению в связи с вопросом о поставках лекарств для онкобольных.

Из фармацевтического кабинета изымаются документы, сообщают региональные СМИ. Обыски проходят в связи с возбуждением уголовного дела по статье «Мошенничество».

Однако, как сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе ведомства, комитет работает в штатном режиме и сегодня, как всегда по средам, проводит день приема граждан.

«Все обратившиеся за консультациями их получают», — ответили в комитете.

В Петербурге реализуется программа «Онкология», в рамках которой из бюджета должны выделяться деньги на покупку медикаментов для онкологических больных. Комитет по здравоохранению выделяет средства на лечение больных, страдающих от онкологических заболеваний крови. Остальным выделять финансовые средства должны медицинские учреждения.

Напомним, в начале неделе правительство РФ расширило перечень жизненно важных лекарств на 2018 год.