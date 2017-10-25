Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Дейр эз-Зор: местные племена присоединяются к «Лива аль-Кудс» для штурма Абу-Кемаля
Общество
Обыск проходит в комитете по здравоохранению Петербурга
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Обыск проходит в комитете по здравоохранению Петербурга

    15:18  25 Октября 2017
    57

    Обыск проходит в комитете по здравоохранению Петербурга

    Санкт-Петербург, 25 октября. Сотрудники экономической полиции проводят обыск в петербургском комитете по здравоохранению в связи с вопросом о поставках лекарств для онкобольных.

    Из фармацевтического кабинета изымаются документы, сообщают региональные СМИ. Обыски проходят в связи с возбуждением уголовного дела по статье «Мошенничество».  

    Однако, как сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе ведомства, комитет работает в штатном режиме и сегодня, как всегда по средам, проводит день приема граждан.

    «Все обратившиеся за консультациями их получают», — ответили в комитете.

    В Петербурге реализуется программа «Онкология», в рамках которой из бюджета должны выделяться деньги на покупку медикаментов для онкологических больных. Комитет по здравоохранению выделяет средства на лечение больных, страдающих от онкологических заболеваний крови. Остальным выделять финансовые средства должны медицинские учреждения.

    Напомним, в начале неделе правительство РФ расширило перечень жизненно важных лекарств на 2018 год. 

    Автор: Татьяна Барашкова
    #медицина #лекарства #следствие #обыск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        14:52   25 Октября 2017
        1391
        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        12:07   25 Октября 2017
        371
        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        11:52   25 Октября 2017
        277
        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        10:35   25 Октября 2017
        197