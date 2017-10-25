Власти Петербурга обосновали стоимость проезда в маршрутках 

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Санкт-Петербург, 25 октября. В ходе прошедшего сегодня заседания в Смольном власти Петербурга рассмотрели вопрос о повышении стоимости проезда в городских маршрутных такси и приняли решение о том, что в ближайшее время стоимость проезда не будет повышена.

Как объяснил руководитель тарифного комитета в Смольном Дмитрий Коптин, в настоящее время из 15 действующих в Петербурге компаний-перевозчиков обоснование для повышения размера тарифов предоставили лишь две перевозчика — «Питеравто» и «Вест Сервис». Операторы считают, что стоимость проезда следует поднять до 45–50 рублей, однако двух заявок недостаточно.