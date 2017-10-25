Власти Петербурга обосновали стоимость проезда в маршрутках
Санкт-Петербург, 25 октября. В ходе прошедшего сегодня заседания в Смольном власти Петербурга рассмотрели вопрос о повышении стоимости проезда в городских маршрутных такси и приняли решение о том, что в ближайшее время стоимость проезда не будет повышена.
Как объяснил руководитель тарифного комитета в Смольном Дмитрий Коптин, в настоящее время из 15 действующих в Петербурге компаний-перевозчиков обоснование для повышения размера тарифов предоставили лишь две перевозчика — «Питеравто» и «Вест Сервис». Операторы считают, что стоимость проезда следует поднять до 45–50 рублей, однако двух заявок недостаточно.
«Считаем, что доля представивших материалы для изменения тарифа не позволяет нам судить об обоснованности их цифр, – подчеркнул Коптин. – Нужно не менее 50%. Пока речи о повышении стоимости проезда не идет».