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Общество
Многодетных петербуржцев освободят от транспортного налога за счет богатых
Общество
Многодетных петербуржцев освободят от транспортного налога за счет богатых
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    Многодетных петербуржцев освободят от транспортного налога за счет богатых

    13:45  25 Октября 2017
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    Многодетных петербуржцев освободят от транспортного налога за счет богатых

    Санкт-Петербург, 25 октября. Петербургское ЗакС предложило освободить многодетные семьи от транспортного налога и поднять его для владельцев дорогих автомобилей, яхт, самолетов и вертолетов.

    Сейчас от транспортного налога освобождены семьи с четырьмя и более детьми. Новый проект предлагает включить в число льготников и семьи с тремя детьми, пишет «Комсомольская правда».

    Однако от платежей будет освобождена лишь одна машина, мощность ее не должна превышать 150 лошадиных сил. На мощные автомобили класса «люкс» льгота не распространится.

    Законопроект прошел первое чтение. Инициативу поддержали 49 из 50 депутатов.

    Ранее стало известно, что Госдума может разрешить многодетным семьям парковаться на местах для инвалидов.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #налоги #транспорт #многодетные семьи
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