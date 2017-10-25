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Общество
Депутаты поддержали новые ограничения продажи алкоголя в Петербурге
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    Депутаты поддержали новые ограничения продажи алкоголя в Петербурге

    13:37  25 Октября 2017
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    Депутаты поддержали новые ограничения продажи алкоголя в Петербурге

    Санкт-Петербург, 25 октября. Законодательное Собрание Петербурга одобрило в первом чтении законопроект об ограничении торговли алкоголем в дни городских праздников —  в день «последнего звонка» и в «Алые паруса», а также во время проведения футбольных матчей.

    Автором документа выступил лидер фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко. Депутат заявил, что введение ограничений будет способствовать обеспечению общественного порядка и безопасности. Торгово-промышленная палата города, отметил Тетердинко, также поддержала принятие законопроекта.

    Отметим, за принятие законопроекта проголосовали 34 депутата, 11 высказались против, сообщают петербургские СМИ.

    Напомним, что ограничения по продаже алкоголя вблизи стадиона на Крестовском острове уже действовали в Петербурге во время Кубка конфедераций.

    Автор: Федор Веснин
    #запрет #петербург #алые паруса #заксобрание
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