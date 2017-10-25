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Общество
За нелегальную торговлю в Петербурге начнут штрафовать без предупреждения
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    За нелегальную торговлю в Петербурге начнут штрафовать без предупреждения

    13:38  25 Октября 2017
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    За нелегальную торговлю в Петербурге начнут штрафовать без предупреждения

    Санкт-Петербург, 25 октября. Законопроект об ужесточении наказания для нелегальных торговцев, устраивающих стихийные рынки около станций метро, одобрен в первом чтении, заявили в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.

    Проект закона о штрафах без предупреждения за нелегальную торговлю в Петербурге одобрен депутатами в первом чтении. Документ исключает воспитательные беседы с несанкционированными продавцами на улицах города.

    Автором проекта выступил комитет по законодательству Закса Петербурга. Нелегальных торговцев будут сразу наказывать штрафом. Отмечается, что для граждан он будет достигать до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч рублей, а для юридических — до 200 тысяч рублей.

    За нелегальную торговлю в Петербурге начнут штрафовать без предупреждения

    Накануне губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ввел запрет на торговлю шаурмой у петербургского метро.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #метро #закс #рынок #штраф #торговля #предупреждение
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