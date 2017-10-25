Милонов просит Полтавченко защитить петербургскую шаверму

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Санкт-Петербург, 25 октября. Депутат Государственной думы России Виталий Милонов обратился к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой сохранить точки продажи шавермы возле метрополитена. Об этом в среду сообщила пресс-служба депутата.

Как отметил политик, шаверма стала кулинарным символом Петербурга.

По словам Милонова, российские туристы и путешественники из других стран приезжают в город на Неве, чтобы попробовать настоящую петербургскую шаверму, сообщает «Инфореактор».

«Ни в Москве, ни в каком-либо другом городе не найти такой вкусной шавермы, как в нашем городе», — подчеркнул депутат, добавив, что шаверма всегда была доступной и питательной пищей для абсолютно всех пластов населения.

Милонов призвал сохранить это кулинарное наследие для потомков.