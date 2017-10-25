Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Многодетных петербуржцев освободят от транспортного налога за счет богатых
Общество
Милонов просит Полтавченко защитить петербургскую шаверму
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Милонов просит Полтавченко защитить петербургскую шаверму

    12:49  25 Октября 2017
    57

    Милонов просит Полтавченко защитить петербургскую шаверму

    Санкт-Петербург, 25 октября. Депутат Государственной думы России Виталий Милонов обратился к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой сохранить точки продажи шавермы возле метрополитена. Об этом в среду сообщила пресс-служба депутата. 

    Как отметил политик, шаверма стала кулинарным символом Петербурга.

    По словам Милонова, российские туристы и путешественники из других стран приезжают в город на Неве, чтобы попробовать настоящую петербургскую шаверму, сообщает «Инфореактор».

    Милонов просит Полтавченко защитить петербургскую шаверму

    «Ни в Москве, ни в каком-либо другом городе не найти такой вкусной шавермы, как в нашем городе», — подчеркнул депутат, добавив, что шаверма всегда была доступной и питательной пищей для абсолютно всех пластов населения.

    Милонов призвал сохранить это кулинарное наследие для потомков.

    «Мы должны сохранить это кулинарное наследие Петербурга для будущих поколений», — подытожил парламентарий.

    Автор: Дана Балан
    #милонов #петербург #полтавченко #шаверма
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        12:07   25 Октября 2017
        263
        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        11:52   25 Октября 2017
        188
        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        10:35   25 Октября 2017
        149
        Саакашвили объявился на Майдане, но разместился не в палатке, а в гостинице

        Саакашвили объявился на Майдане, но разместился не в палатке, а в гостинице

        10:15   25 Октября 2017
        385