Милонов просит Полтавченко защитить петербургскую шаверму
Санкт-Петербург, 25 октября. Депутат Государственной думы России Виталий Милонов обратился к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой сохранить точки продажи шавермы возле метрополитена. Об этом в среду сообщила пресс-служба депутата.
Как отметил политик, шаверма стала кулинарным символом Петербурга.
По словам Милонова, российские туристы и путешественники из других стран приезжают в город на Неве, чтобы попробовать настоящую петербургскую шаверму, сообщает «Инфореактор».
«Ни в Москве, ни в каком-либо другом городе не найти такой вкусной шавермы, как в нашем городе», — подчеркнул депутат, добавив, что шаверма всегда была доступной и питательной пищей для абсолютно всех пластов населения.
Милонов призвал сохранить это кулинарное наследие для потомков.
«Мы должны сохранить это кулинарное наследие Петербурга для будущих поколений», — подытожил парламентарий.