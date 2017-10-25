Памятник погибшим в теракте над Синаем откроют в Петербурге

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Санкт-Петербург, 25 октября. За три дня до годовщины крушения воздушного судна A321 над Синайским полуостровом, 28 октября, на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга откроют монумент жертвам террористического акта 2015 года, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Памятник уже установлен на петербургском кладбище — в том месте, где 20 мая этого года были захоронены биологические останки семи человек, погибших в теракте. Их личности так и не удалось установить.

Памятник представляет собой два сложенных крыла самолета и саркофаг перед ними. По бокам памятника — аллея с высаженными туями. Город готов выделить на памятник два миллиона рублей.

«Он (памятник. — Прим. ФАН) выражает суть события и отдает ему память», — объяснил председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков.

28 октября в 12 часов к церемонии на Серафимовском кладбище могут присоединиться все желающие почтить память жертв теракта.

Перед годовщиной уже прошло другое памятное мероприятие в университете Лесгафта — детский футбольный матч. А 31 октября состоится поминальная панихида в Троицком соборе Петербурга. В этот день колокола всех городских церквей пробьют 224 удара — по числу погибших. В 14.00 часов во Всеволожске на Румоловой горе, на Дороге Жизни, откроют еще один мемориал — сад памяти.

Напомним, в авиакатастрофе 31 октября 2015 года погибло 224 человека — 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Среди погибших было 25 детей. Большинство жертв теракта оказались из Санкт-Петербурга (130 человек) и Ленинградской области (46 человек), поэтому катастрофа стала общей трагедией города на Неве.