Смольный возмущен умением петербуржцев экономить на проездных билетах

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Санкт-Петербург, 25 октября. В правительстве Петербурга возмутились экономией петербуржцев на проездных билетах, сообщил председатель комитета по транспорту Александр Головин.

По мнению Смольного, петербуржцы приобретают неправильные проездные, нанося ущерб казне города. Головин пояснил, что для горожан специально были разработаны месячные проездные, однако они предпочитают брать на несколько суток, которые были введены для туристов.

Стоит отметить, что проездные на пять и семь суток стоят 510 и 680 рублей соответственно. А многоразовый билет на месяц обойдется им в 2900 рублей, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». Разница между покупками очевидна.