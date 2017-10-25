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Жительница Ленобласти зарезала собутыльника
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    Жительница Ленобласти зарезала собутыльника

    9:41  25 Октября 2017
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    Жительница Ленобласти зарезала собутыльника

    Санкт-Петербург, 25 октября. Жительница Ленинградской области зарезала собутыльника. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах региона, инцидент произошел 24 октября около 3.00.

    В городе Волосово на территории строящегося частного дома, расположенного по улице Комсомольской, женщина 1970 года и мужчина 1962 года распивали спиртные напитки. Между ними возник конфликт, который перерос в драку. Неработающая женщина из деревни Клопицы ударила ножом своего знакомого, проживающего в Волосово.

    Злоумышленница была задержана. Возбуждено уголовное дело. 

    Жительница Ленобласти зарезала собутыльника

    Автор: Алия Садыкова
    #ленобласть #убийство #петербург #полиция
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