Грабители с пистолетом вынесли из дома в Ленобласти украшений на 2,7 млн рублей

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Санкт-Петербург, 25 октября. Во вторник двое неизвестных под предлогом покупки ювелирных украшений проникли в квартиру жительницы поселка Кривко.

Угрожая ей предметом, похожим на пистолет, они заставили хозяйку квартиры отдать им большое количество золотых и серебряных украшений. По словам потерпевшей, стоимость украденного имущества составляет около 2,7 млн рублей — женщина занималась продажей ювелирных украшений в Интернете и хранила весь свой склад у себя дома.

Грабители с пистолетом скрылись с места ограбления на автомобиле Toyota. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия в связи с ограблением.