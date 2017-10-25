Пенсионер развратил 11-летнюю девочку на детской площадке в Петербурге

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Санкт-Петербург, 25 октября. В Петербурге пожилой мужчина на детской площадке развратил 11-летнюю девочку.

По информации Федерального агентства новостей, в минувший вторник в полицию обратилась жительница Петербурга 1972 года рождения с заявлением о том, что 23 октября примерно в 16.30 во дворе дома, расположенного по Гражданскому проспекту, на

детской площадке, неизвестный мужчина развратил ее дочь 2006 года рождения.

Сотрудники полиции задержали пенсионера 1950 года рождения, который сознался в содеянном преступлении.

В отношении него возбуждено уголовное. Выясняются все обстоятельства и детали произошедшего.