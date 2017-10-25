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Пенсионер развратил 11-летнюю девочку на детской площадке в Петербурге
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    Пенсионер развратил 11-летнюю девочку на детской площадке в Петербурге

    9:22  25 Октября 2017
    608

    Пенсионер развратил 11-летнюю девочку на детской площадке в Петербурге

    Санкт-Петербург, 25 октября. В Петербурге пожилой мужчина на детской площадке развратил 11-летнюю девочку. 

    По информации Федерального агентства новостей, в минувший вторник в полицию обратилась жительница Петербурга 1972 года рождения с заявлением о том, что 23 октября примерно в 16.30 во дворе дома, расположенного по Гражданскому проспекту, на 
    детской площадке, неизвестный мужчина развратил ее дочь 2006 года рождения.

    Пенсионер развратил 11-летнюю девочку на детской площадке в Петербурге

    Сотрудники полиции задержали пенсионера 1950 года рождения, который сознался в содеянном преступлении.

    В отношении него возбуждено уголовное. Выясняются все обстоятельства и детали произошедшего. 

    Автор: Дана Балан
    #пенсионер #петербург #ребенок #полиция
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