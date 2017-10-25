Стало известно, когда будет завершено создание сети Wi-Fi в метро Петербурга

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Санкт-Петербург, 25 октября. ГУП «Петербургский метрополитен» завершает подключение сети беспроводного доступа Wi-Fi на всех станциях метро Петербурга. Об этом в ходе заседания городского комитета по транспорту объявил первый замначальника петербургского метрополитена Евгений Козин.

В ходе заседания 24 октября Козин рассказал, что подрядчик — компания «Максима Телеком» — полностью завершит монтаж беспроводной сети доступа 8 декабря. В настоящее время на станциях метрополитена установлено около 300 базовых станций Wi-Fi, а кроме того, сервис беспроводного доступа действует в 145 поездах петербургского метро, сообщает «Инфореактор».

Напомним, первыми сумели воспользоваться услугой Wi-Fi в метрополитене пассажиры оранжевой ветки — там базовые станции появились еще в конце мая, однако долгое время Wi-Fi в метро работал довольно плохо из-за нехватки станций при обилии желающих. Потом на фиолетовой ветке Wi-Fi появился в июле, на зеленой — в августе, а на синей — в конце сентября.