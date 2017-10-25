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Бесплатная перехватывающая парковка может появиться в «Пулково»
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    Бесплатная перехватывающая парковка может появиться в «Пулково»

    9:04  25 Октября 2017
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    Бесплатная перехватывающая парковка может появиться в «Пулково»

    Санкт-Петербург, 25 октября. Оператор воздушной гавани «Пулково» обеспечит перехватывающую парковку на Пулковском шоссе в Петербурге.

    На данный момент оператор подал заявку на аренду территории, которая необходима для создания перехватывающей парковки.

    Как отметили представители организации, на протяжении трех часов на данном участке бесплатно будут размещаться встречающие тех, чьи рейсы задерживаются. Отмечается, что парковка будет бесплатной, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Бесплатная перехватывающая парковка может появиться в «Пулково»

    По истечении установленного времени за нахождение на объекте будет взиматься плата согласно фиксированному тарифу. 

    В конце сентября сообщалось, что УФАС по Петербургу предложило руководству «Пулково» разобраться с автомобильной парковой. 

    Автор: Дана Балан
    #петербург #пулково #парковка #пулковское шоссе
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