Полтавченко объявил войну шаурме в «читающем городе»

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Санкт-Петербург, 24 октября. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ввел запрет на торговлю шаурмой у петербургского метро.

По словам главы Северной столицы, в 100 метрах от станций метро в Петербурге в ближайшее время останутся только газетные киоски, цветочные павильоны, а также театральные кассы.

«Вот эти три вида торговых объектов мы оставим, а пирожки с шаурмой будем убирать», — цитирует его «Российская газета».

По мнению губернатора, «Петербург — читающий город и должен таким и остаться». Полтавченко отметил, что соответствующее поручение уже было озвучено на заседании петербургского правительства.