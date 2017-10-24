Полтавченко объявил войну шаурме в «читающем городе»
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Санкт-Петербург, 24 октября. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ввел запрет на торговлю шаурмой у петербургского метро.
По словам главы Северной столицы, в 100 метрах от станций метро в Петербурге в ближайшее время останутся только газетные киоски, цветочные павильоны, а также театральные кассы.
«Вот эти три вида торговых объектов мы оставим, а пирожки с шаурмой будем убирать», — цитирует его «Российская газета».
По мнению губернатора, «Петербург — читающий город и должен таким и остаться». Полтавченко отметил, что соответствующее поручение уже было озвучено на заседании петербургского правительства.