Минздрав России открыл новую научную площадку в петербургском Центре Алмазова

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Новое учреждение Минздрава России — Центр доклинических и трансляционных исследований им. В.А. Алмазова — 24 октября официально открылся в Санкт-Петербурге при участии министра здравоохранения страны Вероники Скворцовой. На новой научной площадке России будут проводить экспериментальные исследования любой сложности, разрабатывать и испытывать новые лекарства, получать новые результаты в кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии, гематологии, ревматологии, эндокринологии, генетике и молекулярной биологии, неврологии и нейрохирургии и других областях медицины. Инновационный научно-клинический и научно-образовательный многопрофильный медицинский центр России одним из первых увидел корреспондент Федерального агентства новостей.

Подобного научного объекта в России до сих пор не было: здесь в одном здании располагаются питомники для основных видов лабораторных животных — рыб, лягушек, грызунов, свиней и обезьян, а также оснащенные лаборатории, где будут проверять на безопасность и эффективность новые лекарственные препараты и фармакологические субстанции. Лампа в виде молекулярной решетки в светлом просторном холле центра, граффити с огромной мышью на чаше — символе медицины, портреты ученых-биологов в современных коридорах, многомиллионная современная техника в кабинетах, операционных и лабораториях — как это непохоже на старые облупившиеся здания, в которых так долго приходилось ютиться российской науке. А она только и ждала нужных условий, чтобы снова заставить говорить о себе. Еще до закупки новейшего оборудования специалисты НМИЦ им. В.А.Алмазова сделали открытие, развить которое было бы невозможно без оборудования.

«Мы изучаем регенерационные процессы в миокарде и обнаружили внутриклеточное развитие стволовых клеток в зрелых клетках миокарда, — объясняет сотрудник лаборатории корреспонденту ФАН. — Это настолько новая информация в науке, что пока она встречает сопротивление в мире. Для доказательства нашей теории нам нужны были новые исследования. Сейчас мы получили микроскоп с широким спектром возможностей: можно наблюдать клетки в культуре, можно культивировать их в процессе, потому что тут имеется мини-камера со средой, разные температурные режимы. Есть возможность наблюдать окрашенные препараты. Есть специальная программа, которая позволяет наблюдать за процессом развития окрашенных препаратов. С помощью этого микроскопа мы увидели новое явление, которое имеет большое значение для прорыва в сфере сердечно-сосудистых заболеваний. Проблема регенерации миокарда стоит остро, способ решения не найден, потому что исследователи пока не могут найти субстрат, на который необходимо воздействовать. Не понимают, какие клетки отвечают за регенерацию. И смотрите, что мы обнаружили: при развитии стволовой клетки внутри зрелого кардиомиоцита мы увидели клетки промежуточного фенотипа. Именно они способны делиться и формировать новый кардиомиоцит. То есть, мы нашли именно ту фракцию, на которую можно воздействовать!»

В новом здании центра, введенного в эксплуатацию в ноябре 2016 года, уже содержатся животные для научных исследований: на специальных видах рыб тестируются препараты и токсичные вещества; эксперименты над крысами помогают найти способы лечения диабета; на свиньях учатся хирурги-практиканты, чтобы потом стать профессиональными врачами.

«Все это делается с соблюдением высшего этического кодекса, с максимально щадящим отношением к животным, которые помогают нам познавать мир и свою природу», — подчеркнула Вероника Скворцова на открытии Центра.

В лаборатории, где идут опыты над грызунами, есть маленькая газовая камера для усыпления, крошечная гильотина, маски для наркоза, специальное помещение отведено для эвтаназии.

«Как-то очень тактично названо, — фыркают журналисты, — эвтаназия же предполагает добровольное согласие».

«Верно, старые профессоры рассказывают, что раньше эта комната называлась просто «убивочная», — коротко бросает сотрудник центра, сопровождая министра здравоохранения по коридорам новой научной площадки.

Доклинические и трансляционные исследования в Центре Алмазова на млекопитающих, рыбах и грызунах потом позволяют российским медикам проводить сложные операции в кардиологии, акушерстве и гинекологии, сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии, педиатрии, онкологии, трансплантации органов и тканей. В пяти клиниках Центра Алмазова в 2016 году прошли лечение около 37 тысяч больных, 50% из них приехали из других регионов страны. В 2017 году заработал Центр доклинических и трансляционных исследований, а также детский лечебно-реабилитационный комплекс на 180 мест.