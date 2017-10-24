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Germania свяжет прямыми рейсами Петербург и Дрезден
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    Germania свяжет прямыми рейсами Петербург и Дрезден

    15:39  24 Октября 2017
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    Germania свяжет прямыми рейсами Петербург и Дрезден

    Санкт-Петербург, 24 октября. В ближайшее время должен начать курсировать прямой рейс из Петербурга в Дрезден, который будут осуществлять самолеты авиакомпании Germania. Такую информацию распространила пресс-служба аэропорта «Пулково».

    Сославшись на слова члена правления авиакомпании Зигхарда Йона в «Пулково» сообщили, что регулярные рейсы в Дрезден начнут летать из петербургского аэропорта во время летнего сезона 2018 года. Рейсы будут летать дважды в неделю — в четверг и воскресенье самолеты будут прилетать в «Пулково» из Дрездена, а в пятницу и понедельник — обратно. Таким образом, рейсы будут очень удобны как для немецких туристов, привлеченных красотой Северной столицы, так и для петербуржцев, решивших слетать на выходные в Германию.

    Germania свяжет прямыми рейсами Петербург и Дрезден

    Прямой перелет в Дрезден станет станет шестым прямым маршрутом из «Пулково» в Германию, отметили в пресс-службе аэропорта. Рейсы в Берлин, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне выполняют авиакомпании «Россия» и Lufthansa.

    Автор: Валентин Меликов
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