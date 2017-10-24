Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Чемодан с останками пятилетнего ребенка нашли в выгребной яме под Иркутском
Общество
Спасенный от вывоза за границу портрет Джека Хантера передали Русскому музею
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Спасенный от вывоза за границу портрет Джека Хантера передали Русскому музею

    14:34  24 Октября 2017
    36

    Спасенный от вывоза за границу портрет Джека Хантера передали Русскому музею

    Санкт-Петербург, 24 октября. Спустя год после попытки контрабандного вывоза раритетного полотна картина русско-американского художника Николая Фешина «Портрет Джека Хантера» передается в коллекцию Русского музея, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    В ноябре прошлого года в момент прохождения границы в аэропорту «Пулково» была задержана хозяйка известной художественной галереи Елена Бухтина. Оперативники ФСБ выяснили, что незадолго до вылета в Китай женщина спрятала в багаже незадекларированную картину и пошла через «зеленый» коридор. Как позже выяснится, полотно, которое искусствоведы оценивают как минимум в 300 тысяч долларов, принадлежало именно гражданке Бухтиной. Картину она приобрела в Америке на одном из аукционов и официально ввезла ее в Россию. Прекрасно разбирающаяся в живописи, она знала истинную ценность работ Николая Фешина. Однако быть собственником раритета не собиралась и уже через некоторое время перепродала картину частному коллекционеру из Китая.

    Спасенный от вывоза за границу портрет Джека Хантера передали Русскому музею

    Именно в Пекин и должна была привезти картину Елена Бухтина, однако у ФСБ насчет национальных ценностей были свои планы. Весной 2017 года, за попытку контрабанды культурных ценностей Елену Бухтину осудили на три года условно. Сегодня в церемонии передачи картины в собственность русскому музею приняли участие руководитель управления министерства культуры России по СЗФО Сергей Булавский и исполняющий обязанности директора музея Владимир Баженов.

    «Я буду немногословен. Для нас это очень значимая картина.  В русском музее есть Николай Фешин, но эта картина — «Портрет джека хантера» — уже американский период. Для нас это редкость», — сказал Баженов.

    Спасенный от вывоза за границу портрет Джека Хантера передали Русскому музею

    Николай Фешин (1881–1955) — русский и американский художник. Живописец, график, скульптор, резчик, представитель импрессионизма и модерна. Родился в Казани, учился в Академии художеств, любимый ученик Ильи Репина. В 1923 году эмигрировал с семьей в США, где прожил до самой смерти в 1955 году. В 1976 году был перезахоронен на родине. В последние годы картины Николая Фешина все больше привлекают интерес специалистов и коллекционеров. Например, полотно Фешина «Маленький ковбой» было продано на лондонском аукционе в Лондоне за 6,9 млн. фунтов.

    Спасенный от вывоза за границу портрет Джека Хантера передали Русскому музею

    Автор: Денис Машкин
    #русский музей #портрет джека хантера #фешин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        13:42   24 Октября 2017
        1334
        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        12:14   24 Октября 2017
        3254
        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        9:04   24 Октября 2017
        1257
        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        8:47   24 Октября 2017
        1592