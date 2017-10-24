Спасенный от вывоза за границу портрет Джека Хантера передали Русскому музею

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Санкт-Петербург, 24 октября. Спустя год после попытки контрабандного вывоза раритетного полотна картина русско-американского художника Николая Фешина «Портрет Джека Хантера» передается в коллекцию Русского музея, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В ноябре прошлого года в момент прохождения границы в аэропорту «Пулково» была задержана хозяйка известной художественной галереи Елена Бухтина. Оперативники ФСБ выяснили, что незадолго до вылета в Китай женщина спрятала в багаже незадекларированную картину и пошла через «зеленый» коридор. Как позже выяснится, полотно, которое искусствоведы оценивают как минимум в 300 тысяч долларов, принадлежало именно гражданке Бухтиной. Картину она приобрела в Америке на одном из аукционов и официально ввезла ее в Россию. Прекрасно разбирающаяся в живописи, она знала истинную ценность работ Николая Фешина. Однако быть собственником раритета не собиралась и уже через некоторое время перепродала картину частному коллекционеру из Китая.

Именно в Пекин и должна была привезти картину Елена Бухтина, однако у ФСБ насчет национальных ценностей были свои планы. Весной 2017 года, за попытку контрабанды культурных ценностей Елену Бухтину осудили на три года условно. Сегодня в церемонии передачи картины в собственность русскому музею приняли участие руководитель управления министерства культуры России по СЗФО Сергей Булавский и исполняющий обязанности директора музея Владимир Баженов.

«Я буду немногословен. Для нас это очень значимая картина. В русском музее есть Николай Фешин, но эта картина — «Портрет джека хантера» — уже американский период. Для нас это редкость», — сказал Баженов.

Николай Фешин (1881–1955) — русский и американский художник. Живописец, график, скульптор, резчик, представитель импрессионизма и модерна. Родился в Казани, учился в Академии художеств, любимый ученик Ильи Репина. В 1923 году эмигрировал с семьей в США, где прожил до самой смерти в 1955 году. В 1976 году был перезахоронен на родине. В последние годы картины Николая Фешина все больше привлекают интерес специалистов и коллекционеров. Например, полотно Фешина «Маленький ковбой» было продано на лондонском аукционе в Лондоне за 6,9 млн. фунтов.