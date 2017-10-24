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Полтавченко анонсировал открытие 20 новых производств в Петербурге
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    Полтавченко анонсировал открытие 20 новых производств в Петербурге

    13:37  24 Октября 2017
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    Полтавченко анонсировал открытие 20 новых производств в Петербурге

    Санкт-Петербург, 24 октября. До конца текущего года в Петербурге будет открыто 20 новых предприятий, заявил накануне Второго Инвестиционного форума губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

    «До конца 2017 года мы откроем почти 20 новых производств. Фармацевтика, металлообработка, пищевая промышленность, парфюмерия», — отметил градоначальник в интервью изданию «Российская газета».

    По его словам, такого в Петербурге не было со времен СССР. Полтавченко подчеркнул, что в основном речь идет о частных капиталовложениях.

    Губернатор добавил, что в 2018 году в городе Пушкин будет запущено первое в России производство инсулина, который будет проходить этапы от субстанции до конечного продукта, передает «Комсомольская правда — Петербург».

    Напомним, ранее Георгий Полтавченко заложил капсулу в Муринском парке в честь 315-летия города в 2018 году, 

    Автор: Тимур Румянцев
    #петербург #полтавченко
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