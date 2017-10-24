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Общество
Полтавченко предложил сдать в аренду земли возле ЗСД
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    Полтавченко предложил сдать в аренду земли возле ЗСД

    11:55  24 Октября 2017
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    Полтавченко предложил сдать в аренду земли возле ЗСД

    Москва, 24 октября. Правительство Петербурга рассматривает варианты замены прямых выплат по концессионному соглашению о строительстве и эксплуатации Западного скоростного диаметра на выделение земельных участков, об этом сообщил губернатор северной столицы Георгий Полтавченко

    Депутаты Законодательного собрания Петербурга полагают, что можно заменить выделение средств из бюджета на компенсацию недополученной прибыли концессионеру. По словам губернатора Георгия Полтавченко, один из вариантов — это передача прилегающих участков земли к ЗСД. Вопрос прорабатывается, отметил чиновник, его слова приводит «Российская газета».

    Губернатор добавил, что общая стоимость проекта — 122 млрд рублей, а обязательства северной столицы — 16,9 млрд рублей. Полтавченко заметил, что благодаря ЗСД автомобилисты смогут пересечь город с севера на юг всего за двадцать минут, это также позволит улучшить экологическую обстановку, при этом все обязательства перед инвесторами будут реализованы в полной мере. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #петербург #полтавченко
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